Treviglio-Bergamo, amichevole al PalaFacchetti: un derby impari con entrata libera

Non solo esiste una differente categoria (Mascio in A2, BB14 in serie B) ma i treviglesi vantano legittime ambizioni di scalata nella massima divisione nazionale mentre i «cittadini» sono chiamati a difendere la permanenza in cadetteria.

Nel primo test della nuova stagione con Torino la Mascio ha già detto di aver intrapreso la strada giusta sotto diversi aspetti. Naturalmente di lavoro ve ne è molto ancora in preventivo da qui all’avvio del campionato che comincerà il 2 ottobre. Per i cugini della BB14 si tratterà, invece, della prima amichevole. Della rosa, edizione 2022-2023, tre le pedine di provata esperienza (i confermati Simoncelli e Sodero con Genovese ingaggiato di recente) in aggiunta a una pattuglia di baby (con Isotta in definitiva rampa di lancio) inseriti dalla consorella Blù Orobica). Due gli ex trevigliesi, Genovese e il ventenne centrale-ala forte Manenti”. Sia Carrea sia Albanesi si son detti soddisfatti di come stanno proseguendo gli allenamenti. L’entrata al PalaFacchetti è libera.