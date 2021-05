Jacopo Borra infortunato non giocherà contro Ferrara nei playoff (Foto by Cesni)

Treviglio, contro Ferrara nei playoff

a rappresentare il basket bergamasco Tre turni in rapida successione per Treviglio a partire da domenica 23 maggio. Nel giro di sei giorni i «bancari» della Cassa Rurale sfideranno sempre Ferrara nei playoff veri e propri con in palio il salto nella massima divisione nazionale.

Domenica 23 maggio dunque il via al PalaFacchetti (ore 20,45) a seguire il martedì successivo (25 maggio) ancora tra le mura amiche e venerdì 28 maggio in trasferta. Si tratta di una serie di gare in cui una delle contendenti verrà ammessa alle sfide successive in avvicinamento al traguardo-promozione. Treviglio seriamente intenzionata a superare questo primo turno nonostante la certificata competitività degli avversari. Molto importante sarà iniziare nel migliore dei modi il percorso usufruendo del parquet di casa anche se privo del sostegno della tifoseria. Peccato per l’assenza di watusso Borra ovvero la pedina più in forma dell’intero collettivo, fermo per infortunio. A sopperire al forfait di Borra toccherà all’esperto Ancellotti il compito di farsi valere sotto i tabelloni e al tempo stesso di piazzare il maggior numero di canestri dal pitturato. Da auspicare, inoltre, una serata al top di folletto Frazier portatore di punti da fuori e in entrata da pallottoliere. A coach Mauro Zambelli, sostituto affidabile di Cagnardi (esonerato sul finire della regular season) il ruolo di leggere dalla panchina la gara nei minimi particolari. Del team emiliano occhio, in particolare, al regista Panni giocatore che oltre a comandare gli schemi della squadra è in grado con continuità impressionante di collezionare canestri a iosa. Cassa Rurale e Ferrara occupano la seconda posizione della graduatoria distanziate di quattro lunghezze dalla leader Verona.

