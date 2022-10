Treviglio, dopo l’infortunio di Taylor ingaggiato il croato Alexander Marcius

La dirigenza, dunque, non ha perso tempo per provvedere al cambio per non rischiare di indebolire un roster che è tra i principali candidati alla promozione in A1. Il direttore sportivo Euclide Insogna parla con entusiasmo dell’acquisto di Marcius: «È una pedina con qualità immense sia in fase realizzativa, sia quando si tratta di difendere. Siamo riusciti a raggiungere l’accordo con il nuovo giocatore molto rapidamente per cui sarà subito a disposizione di coach Michele Carrea».