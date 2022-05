Treviglio, espugna Chiusi (96-87) e pareggia il conto nella serie playoff

I trevigliesi sbancano il parquet senese per 96-87. Anche il secondo round ha visto le contendenti giocarsi sino alla fine la vittoria in una gara molto intensa. Ha prevalso la Mascio anche perché Rodriguez ha piazzato una bomba decisiva portando la squadra sul 90-84 a un minuto dalla fine.

Il film della partita è corso via all’insegna dell’equilibrio tranne che nel terzo quarto quando la Mascio ha registrato un promettente 75-68.Ma la reazione dei padroni di casa non si è fatta attendere riducendo via via il passivo fino a giocarsi punto a punto il finale.