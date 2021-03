Treviglio, flop a Milano con l’Urania

Il discorso playoff è da rimandare Basket, seconda sconfitta nel giro di tre giorni per Treviglio, superata sabato 27 marzo al Palalido di Milano dalla locale Urania per 81-61.

La Cassa Rurale ha retto con gli avversari solo sino all’intervallo lungo per poi cedere di schianto. Milanesi superiori sia nei tiri dalla grande distanza sia nei rimbalzi. Pochi i «bancari» in doppia cifra, Borra (15), Frazier(12) e Pepe (10). Sconfitta che non consente al team del presidente Gianfranco Testa di festeggiare in anticipo l’ingresso nel girone dei playoff. Tutto da rimandare, seguendo con attenzione i verdetti delle altre candidate. Da precisare che la Cassa Rurale condivideva la posizione di centro classifica con gli stessi avversari di turno. Tornando alla sfida con l’Urania, questi i parziali: 20-17; 32-35; 61-46; 81-61. Il passivo di venti lunghezze la dice lunga sulla criticabile prestazione della squadra di coach Devis Cagnardi in difesa e pure in fase offensiva. Del resto le statistiche parlano in modo inequivocabile con le cifre tutte pronte a esaltare l’Urania. Insomma, una trasferta che si commenta da sé.

© RIPRODUZIONE RISERVATA