Treviglio, la pallanuoto compie 10 anni

E li celebra nel ricordo di Gabriele Domenica oltre alle celebrazioni della società anche l’inaugurazione della pista ciclopedonale intitolata a Gabriele Raffa, giovane atleta della Pallanuoto Treviglio, tragicamente scomparso l’anno scorso.

Buon compleanno alla Pallanuoto Treviglio, che spegne 10 candeline. Domenica 27 dalle 12,30 si terrà una festa alla fiera di Treviglio.

L’incontro inizierà dopo l’inaugurazione della pista ciclopedonale Treviglio-Casirate intitolata a Gabriele Raffa, giovane atleta della Pallanuoto Treviglio, scomparso nel maggio dello scorso anno su quel tratto di strada, investito da un’auto. Al momento parteciperà il sindaco e tutta la società con i suoi atleti.

La Pallanuoto Treviglio è stata fondata il 27 settembre 2010 per volontà di un gruppo di atleti che avevano come obiettivo quello di portare la pratica della pallanuoto in un territorio come la bassa pianura Bergamasca dove, prima di allora, tale sport non si praticava.

«Nel corso della prima stagione ha iscritto ai Campionati Fin una squadra senior ed una Under 15 maschile, costituita per la totalità da ragazzi trevigliesi che fin da subito si sono appassionati alla pallanuoto – ricorda il presidente Erik Turcutto -. In quella stagione la prima squadra maschile ha vinto, alla sua prima partecipazione, il campionato di Promozione, accedendo alla Serie C nazionale».

Nel corso delle stagioni la famiglia della Pallanuoto Treviglio si ingrandì vertiginosamente, riscuotendo gran successo sul territorio e in poco tempo, infatti, le formazioni iscritte ai campionati Fin aumentarono fino ad annoverarle tutte, dai più piccoli dell’HaBa WaBa fino ai Master, passando per la Serie C nazionale. Nel settembre 2015, unica realtà provinciale, fu avviato anche il settore femminile che in quella prima stagione iscrisse una squadra under 15 e una senior in Serie B, che riuscì a sfiorare l’accesso ai play off per accedere alla Serie A2.

In questo decennio molti tecnici si sono avvicendati. Tra tutti, uno dei pilastri dell’associazione: Alberto Mazzola, presente sin dal 2011. Si ricorda anche l’egregio lavoro svolto con i più piccoli da Italo Mazzoleni, Marco Ferrari e Roberto Colombo, quest’ultimi due tra i “padri fondatori” dell’associazione. Dal 2019, con l’insediamento del nuovo Direttivo e la nomina di Erik Turcutto come presidente, l’associazione ha preso nuovo e vitale slancio, con l’arrivo di due tecnici di tutto riguardo come Tony Palazzo e Giovanni Foresti, ex atleti nella massima serie pallanuotistica.

«Questi nuovi innesti e le collaborazioni avviate con le piscine di Romano di Lombardia e Misano Gera d’Adda, ad aggiungersi alle consolidate professionalità tecniche e alla vasca di Treviglio, hanno dato all’associazione un forte slancio, sia in termini di numeri che di risultati – afferma il presidente -. Con circa 140 atleti, tra maschi e femmine, è la società pallanuotistica più rappresentativa della provincia bergamasca. I nostri atleti rientrano stabilmente nelle rappresentative Under 15 maschili e femminili e ai raduni delle nazionali giovanili. Le formazioni Under 15, 17 e 20 sono costantemente inserite nei gironi d’eccellenza regionali: segno tangibile ed incontrovertibile della grande attenzione che la Pallanuoto Treviglio presta alla formazione dei giovani pallanuotisti bergamaschi, linfa fondamentale per le nostre due formazioni senior, composte per la quasi totalità da giocatori e giocatrici cresciuti in casa».

Conclude Turcutto: «Obiettivi sportivi a stretto giro? La promozione della nostra formazione maschile in Serie B e di quella femminile in Serie A2. Una cosa che mi sta particolarmente a cuore è che la Pallanuoto Treviglio da 10 anni promuove questo sport puntando da sempre proprio sui ragazzi di Treviglio e hinterland. Siamo cresciuti grazie al territorio e restituiamo allo stesso un qualcosa che mai fino al nostro arrivo si era visto. Da dieci anni la pallanuoto a Treviglio è la Pallanuoto Treviglio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA