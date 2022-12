Treviglio, obbiettivo: fermare la capolista Cremona. Bergamo a Mestre

Partita di cartello domenica 11 dicembre al PalaFacchetti. Dalle ore 18 la Mascio (terza in classifica) sfida la Vanoli Cremona, capolista con Cantù di serie A2 con quattro punti di vantaggio. La potenzialità di entrambe le formazioni (uniamoci Cantù) è pressoché identica : non a caso il trio in questione è dall’estate il favorito per la promozione. Arduo, dunque, avventurarsi nel pronostico su chi tra Mascio e Vanoli uscirà vincente dalla struttura sportiva della cittadina della Bassa. Certo, capitan Sacchetti e compagni usufruiranno del fattore campo ma anche da Cremona sono annunciati sostenitori in massa. Mascio è reduce dal successo di largo spessore domenica scorsa ad Agrigento; non da meno Cremona che ha strapazzato Trapani.