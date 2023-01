Treviglio ricorda l’Alpe Sav del 1982. Bergamo, una boccata d’ossigeno

Allora il «presidentissimo» Dante Signorelli portando a Bergamo gli indimenticabili statunitensi Jura e Kupec e affidandoli a coach Charlie Recalcati, aveva confezionato in estate un roster di altissima qualità. Di questi tempi ci va di accostare a Signorelli, Stefano Mascio, riconoscendogli la stessa passione sportiva e le stesse ambizioni e capacità manageriali. Ingredienti indispensabili per raggiungere obiettivi importanti.

Boccata d’ossigeno della BB14 a Crema. Era importante interrompere la lunga serie di risultati negativi, fa bene soprattutto dal punto di vista psicologico. Per risalire la china, tuttavia, non basta una vittoria, ma bisogna mettere tutto l’impegno possibile sul parquet in ogni partita. Parallelamente però sarebbe necessario correre ai ripari sul mercato e in fretta vista, per di più, l’indisponibilità di Sodero per circa un paio di mesi.