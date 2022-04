Treviglio sconfitto da Ravenna a Faenza. Prossimo turno al PalaFacchetti con Ferrara

Sconfitta in trasferta di Trevigio nel terzo turno della fase «orologio» di serie A2. Secondo flop (99-91 il risultato finale) lontano dalle mura amiche dopo quello all’esordio di Verona seguito dal successo al PalaFacchetti contro Cento. Fatali alla Mascio i minuti a partire dalla metà dell’ultima frazione dopo che in precedenza la sfida era stata dominata da un sostanziale equilibrio. 27-23 al 10’; 49-50 all’intervallo lungo e 73-74 alla mezz’ora. Sempre priva degli infortunati Reati e Lupusor, coach Michele Correa è dovuto ricorrere ai baby Bogliardi (17’) e Abati (12’).

Entrambe le contendenti hanno svettato in fase offensiva evidenziando lacune invece nel reparto arretrato. Si è dato vita a schemi d’attacco ariosi e in parecchi frangenti spettacolari. A livello individuale sugli scudi Miaschi (21 punti) Langston (20) e Corbett (18). Bene, tuttavia, pure l’ex nazionale Sacchetti, autore di 13 punti (con 3 su 3 nei tiri dalla grande distanza in aggiunta a 10 rimbalzi conquistati).