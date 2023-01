Treviglio supera la capolista Cantù. Bergamo vittoria esterna a Crema

Trevigliesi sempre in partita che hanno accusato una lieve flessione soltanto nel terzo quarto, l’unico terminato in svantaggio 67-64. Una vittoria di squadra che, tuttavia, ha visto primeggiare lo satunitense Clark (20 punti), Giuri (19) e capitan Sacchetti (18). Inoltre spiccano i 42 rimbalzi catturati dalla Mascio contro i 28 di Cantù. Un bravo va certamente anche a coach Finelli per come ha ruotato i giocatori (ancora assente Marini).