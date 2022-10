Treviglio, Taylor sarà sostituito? BB14 in attesa di conferme

Quanto peserà la prevista e pare prolungata assenza di Travis Taylor, centro statunitense trentaduenne ingaggiato dalla Mascio in estate per fare canestri e catturare rimbalzi in questa stagione che parte con tante speranze e ambizioni? Sicuramente parecchio, anche se c’è da consolarsi all’idea che il roster trevigliese abbonda di pedine di spessore. In ogni caso il suo forfait per alcune settimane complicherà le strategie tecniche e tattiche escogitate da coach Alberto Carrea almeno in questo primo scorcio di campionato.