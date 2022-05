Treviglio, terza sfida playoff con Chiusi, si gioca al PalaFacchetti

Assai importante vincerle entrambe per chiudere la serie e non dover giocare la bella di nuovo a Chiusi. Usufruire venerdì e domenica del fattore campo sarà per Treviglio un grande valore aggiunto. Anche per quanto concerne la qualità delle contendenti è la Mascio superiore a Chiusi. Lo si è, del resto, visto nelle precedenti due partite nonostante i verdetti finali siano scaturiti dopo ottanta minuti piuttosto equilibrati. Il recente innesto di Eric Lombardi (proveniente dal Napoli di A1) ha consentito a coach Michele Carrea di disporre di una pedina in grado di portare canestri e all’occorrenza di regalare circostanziati aiuti al reparto difensivo.