Treviglio-Torino, per la prima amichevole appuntamento al PalaFacchetti con ingresso libero

L’amichevole numero uno della stagione sportiva 2022-2023 giunge dopo una settimana del raduno e la permanenza nel ritiro di Chiavenna. Si tratta di una sfida (ingresso libero) per entrambe le squadre di una certa attendibilità viste le ambizioni non nascoste dalle rispettive dirigenze.

I due gruppi, inseriti nel medesimo girone di serie A2, si incontreranno in regular season. Interessante constatare come la Mascio abbia sfruttato il collegiale di Val Chiavenna per amalgamare negli schemi tecnici-tattici i molti giocatori entrati in organico nel corso della rivoluzionaria campagna acquisti-cessioni estiva. Vale infatti la pena ricordare che sono arrivate di recente a Treviglio addirittura sette pedine: gli statunitensi Clark e Taylor e gli italiani Mspero, Bruttini, Lombardi, Giuri e Marini. Con il confermato ex nazionale Sacchetti coach Michele Carrea (secondo anno alla Mascio) ha così parecchio da lavorare in palestra.