Treviglio va a Piacenza, Bergamo a Lumezzane: trasferte da vincere Bergamo, trasferte da vincere per le due squadre bergamasche domenica 17 ottobre (alle ore 18 il pronti via).

Trasferte da vincere per Treviglio e Bergamo quelle di domenica 17 ottobre (alle ore 18 il pronti via). Lo esigono le ambizioni di grandezza di entrambi i quintetti orobici. Sì, perché le rispettive avversarie di turno, Assigeco Piacenza e Lumezzane, sono abbordabili. In serie A2 Piacenza è stata bastonata in casa da Udine all’esordio per poi rimediare a Biella contro una formazione di scarsa caratura tecnica. Mascio Treviglio, dopo aver perso a Mantova ha vinto e convinto nella successiva gara al PalaFacchetti contro il temuto Trapani. Non rientrare da Piacenza con l’annunciato bottino sarebbe un bel guaio anche se occorre rigorosamente accordare alla Mascio un ragionevole periodo di tempo per amalgamare un collettivo imbottito di parecchie pedine nuove di zecca. In particolare necessita che il pezzo da novanta Sacchetti (ex nazionale) trovi in fretta un rendimento al pari di un biglietto da visita certificatamente invidiabile.

A maggior ragione la Withu deve approfittare del calendario estremamente favorevole. Lumezzane è il fanalino di coda della cadetteria, essendo reduce dal paio di flop. Viceversa siamo di fronte ad una Withu partita col piede giusto. Inoltre i meritati successi contro Olginate (nel Lecchese) e la celebrata Cividale del Friuli (a Bergamo) hanno regalato morale e quant’altro alla squadra ben allenata dal pisognese Devis Cagnardi. Sempre in forse l’utilizzo del titolarissimo Negri alle prese sin dal pre campionato con problemi muscolari. Da sfruttare a dovere il dinamismo di “roccia” Ihedioha e di cecchino Sodero (27 punti contro Cividale) già apparsi in condizioni di forma smaglianti.

