Treviglio vince a Ferrara nel supplementare, secondo successo nel girone delle vincenti Basket, i trevigliesi della Bcc hanno battuto gli avversari della Top Secret per 78-73.

Blitz della Cassa Rurale in quel di Ferrara, nel secondo turno di avvicinamento ai playoff in ogni caso già blindati. I trevigliesi hanno piegato gli avversari per 78-73 al termine di un supplementare (67-67 il verdetto alla fine dei tempi regolamentari). Il film della gara ha certificato un certo equilibrio sul parquet, anche se il protagonista numero uno è risultato l’animus pugnandi espresso da entrambe le contendenti dal primo all’ultimo istante. Due squadre che si sono affrontate a viso aperto evidenziando una buona condizione atletica.

Cinque i «bancari» in doppia cifra: Nikolic, Pepe, Reati (13 punti ciascuno), Borra (12) e Lupusor (10). Nikolic è inoltre svettato a rimbalzo (12), seguito da Borra con un paio in meno. Non al top Frazier che ha totalizzato 9 punti con zero su quattro al tiro dalla grande distanza. Sul fronte opposto sugli scudi l’ex celanino Panni (20), ispiratore in cabina di regia di azioni offensive di alto valore tecnico. Dalla cabina ci ha visto bene coach Mauro Zambelli nell’alternare con tempestività sul parquet i giocatori quando le fasi lo richiedevano. Insomma, una prestazione più che buona, come del resto capitan Reati e soci avevano dato a vedere nel match di apertura di domenica allorquando al PalaFacchetti si erano imposti su Roma per77-56. Prossimo appuntamento domenica 2 maggio a Treviglio per Cassa Rurale-Chieti.

