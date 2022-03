Treviglio vince a Orzinuovi e mantiene il quarto posto in classifica

Scontata vittoria della Mascio (91-78 il verdetto) a Orzinuovi contro una avversaria che ha sin qui collezionato la miseria di due di punti. Così i trevigliesi, anche con la complicità del calendario, sono rientrati a casa con una vittoria che le consente di mantenere il quarto posto in classifica. La Mascio ha trovato qualche difficoltà (si fa per dire) unicamente nel corso della frazione iniziale, terminata 21-19 per i locali. Dopodiché, prese subito le contromisure, Treviglio ha allungato andando all’intervallo lungo con il margine di otto lunghezze (43-35).