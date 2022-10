Treviglio, vittoria su cui riflettere. Bergamo, già in ottima forma

Vittoria incredibile ma che necessita di riflessioni quella romana della Mascio che ha ribaltato il punteggio (91-90) a un secondo dal termine dell’overtime. Sì perché alla giustificata euforia del momento il blitz ha suscitato perplessità su un team confezionato in estate per puntare decisamente in alto. Si consideri, innanzitutto, che capitan Sacchetti e compagni hanno evitato il ko per il rotto della cuffia. Occorre esaminare a fondo il blackout che ha causato il pesantissimo passivo di 25 a 8 nell’ultimo quarto di gara e i 27 palloni persi. Bisogna sicuramente tenere conto della carenza di amalgama in un collettivo praticamente rivoluzionato in estate con l’aggiunta dell’innesto all’ultimo minuto di Marcius in sostituzione di Taylor. Considerazioni, quelle esposte, meritevoli di approfondite analisi da parte di coach Carrea che ha dalla sua parte il fatto che il campionato sia appena iniziato.