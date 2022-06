Trevisan in semifinale al Roland Garros sei anni dopo il trionfo di Bagnatica

Giovedì 2 giugno cercherà di prolungare il sogno parigino, ma il Roland Garros di Martina Trevisan è già memorabile: la tennista di Firenze è infatti approdata in semifinale e sfiderà l’americana Coco Gauff per un posto nella finale. Prosegue quindi l’ascesa della 28enne toscana (che due anni fa a Parigi arrivò ai quarti), un percorso di crescita passato anche dai campi bergamaschi. Nell’agosto del 2016 Trevisan conquistò infatti il torneo Itf di Bagnatica e dopo quel successo dichiarò che si augurava di aver fissato proprio in quel momento la ripartenza per una nuova carriera.