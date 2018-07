Trofeo Bortolotti, c’è lo streaming

Ecco come seguire la partita on line La partita di questa sera, sabato 21 luglio, dell’Atalanta non sarà trasmessa sulle piattaforme tv italiane, ma ecco come non perdersela, minuto dopo minuto.

L’Atalanta seguirà la diretta sul suo canale YouTube: è quindi possibile vivere la partita in streaming all’indirizzo https://www.youtube.com/user/AtalantaBC1907?hl=tl. Il fischio di inizio è per le 20.30 al Comunale di Bergamo: in campo per il Trofeo Bortolotti Atalanta e Hertha Berlino.

Un primo test, e non solo per i bergamaschi. L’obiettivo – non troppo sbandierato – dei berlinesi per la prossima stagione è la riconquista dell’Europa dopo il decimo posto dell’ultimo campionato. Sarà la quarta volta che l’Atalanta disputerà il Memorial Bortolotti contro un avversario tedesco. Due le vittorie, entrambe contro il Borussia Dortmund: nella prima edizione del ’92 (triangolare con la Juve) e nel 2001. Più recente la sconfitta contro il Francoforte, datata 2016.

Appuntamento quindi on line ma anche allo stadio di Bergamo: fischio d’inizio alle 20,30 (la biglietteria di viale Giulio Cesare apre alle 18,30): in caso di parità al 90’ saranno i rigori a decidere chi succederà al Lille nell’albo d’oro.

