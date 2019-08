«Troppi errori tecnici, serve più precisione

Champions, ci vogliono giocatori nuovi» Su «L’Eco» in edicola oggi, domenica 4 agosto, l’intervista al mister nerazzurro Gian Piero Gasperini: «Mancano ancora tre settimane al campionato, abbiamo il tempo per rifinire la nostra preparazione atletica».

L’allenatore Gian Piero Gasperini traccia il bilancio della tournée in Gran Bretagna dell’Atalanta parlando del presente e del futuro: «Siamo andati in Inghilterra per giocare contro le squadre inglesi che sono all’avanguardia in Europa. Un’esperienza utile. Abbiamo anche giocato bene, ma abbiamo commesso troppi errori tecnici e se si vuole competere con queste squadre si deve per forza alzare il livello ed essere più precisi. Mancano ancora tre settimane al campionato, abbiamo il tempo per rifinire la nostra preparazione atletica». Sul calciomercato Gasp dice: «La società sa benissimo quali sono le mie idee, vedremo quello che potrà fare. Essendo in Champions ci vorrebbero 4,5 o 6 giocatori nuovi».

