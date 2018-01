Tutti al mare (ma anche in montagna)

E i tifosi: «Ma Papu, sembri un tedesco» Maldive, Dubai e pure la montagna. Per i calciatori i momenti privati diventano pubblici nell’era social.

Panorami mozzafiato e tanta ironia, quella che a Gomez non manca e nemmeno agli utenti che hanno commentato la sua mise marittima, con panama e sandali in vacanza alle Maldive: «Ma come ti vesti?», «A chi hai rubato il cappello?», «Se metti i calzini bianchi sotto quelle orrende scarpe potresti andare a Rimini con i tedeschi», i social-sfottò.

Il Papu e la sua Linda alle Maldive

Qualche isola più in là c’è Petagna con la sua Michelly. Poi, c’è il «contingente» di Dubai: Berisha, Freuler e de Roon mentre c’è anche chi è in montagna come Melegoni, che ha scelto Ponte di Legno.

Petagna alle Maldive

