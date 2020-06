«TuttoAtalanta» su Bergamo Tv

Puntata speciale di giovedì sera Tutte le analisi dopo il match contro la Lazio e in vista della trasferta con l’Udinese di domenica 28 giugno.

Dopo il big match contro la Lazio e in vista della trasferta in programma domenica 28 giugno contro l’Udinese, appuntamento eccezionalmente infrasettimanale e di giovedì con «TuttoAtalanta», la trasmissione dedicata alla squadra nerazzurra che andrà in onda in diretta in prima serata dalle ore 20.50 alle ore 22 su Bergamo TV (canale 17 digitale terrestre - streaming www.bergamotv.it ). Con Matteo De Sanctis saranno collegati il procuratore Giorgio Parretti, il decano degli allenatori bergamaschi Nado Bonaldi e il giornalista Giangavino Sulas. I telespettatori possono già scrivere i loro messaggi sulla gara con sms al 335.6969423 ed e-mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected] oppure postare foto e video sulla pagina Facebook «TuttoAtalanta Bergamo Tv».

