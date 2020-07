«TuttoAtalanta» su Bergamo Tv

Puntata speciale mercoledì sera Appuntamento eccezionalmente infrasettimanale e di mercoledì con «TuttoAtalanta», la trasmissione dedicata alla squadra nerazzurra in onda in diretta in prima serata dalle ore 20,50 alle ore 22 su Bergamo Tv.

A sole tre giornate dal termine del campionato di calcio di serie A, dopo la sfida casalinga contro il Bologna e in vista della trasferta di venerdì prossimo a San Siro sul campo del Milan, appuntamento eccezionalmente infrasettimanale e di mercoledì con «TuttoAtalanta», la trasmissione dedicata alla squadra nerazzurra in onda in diretta in prima serata dalle ore 20.50 alle ore 22 su Bergamo Tv (canale 17 digitale terrestre - streaming www.bergamotv.it). Ospiti dello studio condotto da Matteo De Sanctis saranno il decano degli allenatori bergamaschi Nado Bonaldi e il giornalista Giangavino Sulas, con Cesare Zapperi in collegamento. I telespettatori possono già scrivere i loro messaggi sull’Atalanta con sms al 335.6969423 ed e-mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected] oppure postare foto e video sulla pagina Facebook «TuttoAtalanta Bergamo Tv».

© RIPRODUZIONE RISERVATA