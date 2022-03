Udinese-Atalanta 2-6, nuovo ricorso dei friulani. Boga è ko e rimane a Bergamo

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dall’Udinese contro la Figc nonché contro la Lega di Serie A e l’Atalanta per l’annullamento della decisione della Corte Sportiva d’Appello della Figc con cui è stato respinto il ricorso proposto dai friulani avverso il provvedimento di omologazione del risultato di Udinese-Atalanta, partita giocata il 9 gennaio 2022 e conclusasi con il risultato di 6-2 per i bergamaschi . L’Udinese chiede al Collegio di Garanzia in via principale di annullare senza rinvio la decisione della Corte Sportiva d’Appello, confermativa della decisione del Giudice sportivo di Serie A, e di ordinare direttamente alla Lega e Figc di rigiocare Udinese-Atalanta.

I friulani parlano di «forza maggiore sostanziale»

L’Udinese chiede in via subordinata che la Corte Sportiva d’Appello, in diversa composizione, svolga un nuovo esame della questione. I friulani, che giocarono in schieramento d’emergenza avendo numerosi giocatori fermati per il Covid e che non furono fermati dall’Asl di competenza com’è successo in diversi casi (come Atalanta-Torino che sarà rigiocata), fondano il loro ricorso sulla base della violazione della regolarità per sussistenza di «forza maggiore sostanziale».