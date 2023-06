Un altro tassello per il Volley Bergamo: da Chieri arriva la giovane Nervini

Un oro (Under 20) e un argento (Under 18) ai Mondiali con le nazionali giovanili; due scudetti giovanili; e la Challenge Cup con la maglia di Chieri nella passata stagione. Non ha ancora compiuto 20 anni, ma la nuova schiacciatrice del Volley Bergamo Stella Nervini ha già un ricco palmarés . E per la prossima stagione ha le idee chiare: « Obiettivi? Continuare a crescere e migliorare. Cercare di ritagliarmi più spazio ora che conosco meglio la categoria e mettermi sempre più alla prova. Bergamo ha fatto un gran campionato e giustamente punta a fare sempre meglio. Lo stesso è per me, che voglio fare la mia parte e dare il mio contributo». Prima, però, è attesa da un’altra avventura in maglia azzurra: a fine agosto è infatti attesa dai Mondiali Under 21 in Messico.

Francesca Piccinini alla festa Chorus

Francesca Piccinini con le atlete della Chorus

Una grande ex rossoblù è invece stata l’ospite d’onore della con Chorus Volley - Bergamo Academy. Martedì 20 giugno Francesca Piccinini (che collaborerà come consulente per la promozione del settore giovanile bergamasco) ha infatti partecipato alla festa della società bergamasca per celebrare i successi delle squadre giovanili: campionesse provinciali Under 13, Under 14, Under 16 e Under 18 e tre squadre (Under 13, Under 14 e Under 16) nelle prima quattro posizioni in Lombardia.