Un anno esatto da Felice Gimondi A 90 anni è morto il suo storico meccanico

A 90 anni è morto il suo storico meccanico È morto lo stesso giorno di Felice Gimondi, un anno dopo. Piero Piazzalunga, 90 anni di Seriate, è stato il premuroso meccanico in tutta la lunga carriera, 1965/1979, del mitico campione di Sedrina.

A dare l’annuncio della triste perdita la figlia Norma su Facebook: «Oggi 16 agosto 2020 - esattamente ad un anno di distanza da mio padre - si è spento a Seriate il suo meccanico Piero Piazzalunga (pinza d’oro). Un abbraccio a Graziella, Nadia ed Elena» scrive la figlia di Gimondi.

Un uomo che era di famiglia per Felice, un amico: «Come va “penna bianca” mi apostrofava in questo modo in quanto la… neve si è posata presto sui miei capelli - aveva raccontato un anno fa Piazzalunga al nostro giornale -. Per me è sempre stato “il mio Felicione”. Persone così, credetemi, se ne trovano poche. Lo sostengo da sempre, quindi nessun collegamento con quanto di triste è avvenuto in Sicilia che, per la verità, non riesco ancora a crederci. Un esempio? C’è stato un periodo in cui io e mia moglie non eravamo in salute, tutt’altro. Lo ha saputo Felicione ed immediatamente è intervenuto contattando alcuni medici di sua conoscenza. Vi posso assicurare che non lo faceva soltanto con noi: con Tiziana, sua moglie, erano vicini a tante altre persone che voi non immaginate neanche».

