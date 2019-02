Un anno esatto dall’Oro alle Olimpiadi

per Sofia Goggia miglior tempo in prova Goggia la più veloce nella prima prova di discesa a Cras Montana: è un anno esatto dall’Oro alle Olimpiadi.

Sofia Goggia domina la prima prova di discesa disputata a Crans Montana, dimostrando di essere tornata in grande forma dai Mondiali di Are. L’azzurra ha stabilito il miglior tempo chiudendo in 1’30”18, con ben 80 centesimi di vantaggio sull’argento mondiale Corinne Suter e 1”03 sull’altra svizzera Lara Gut. Goggia era al comando sin dal primo intermedio e ha guadagnato tanto sopratutto nella seconda parte del tracciato. Buon allenamento anche per Francesca Marsaglia, che si è classificata quinta a 2”12 dalla compagna di squadra, mentre le altre azzurre Nadia Fanchini, Nicol Delago ed Elena Curtoni sono arrivate rispettivamente 16esima, 21esima e 22esima. Più lontane Nadia Delago, 40esima, Federica Brignone, 42esima, e Marta Bassino, 50esima.

Venerdì è prevista la seconda prova sulla pista svizzera, poi sabato 23 si fa sul serio con la discesa di Coppa del mondo in programma alle 10.15. Domenica 24, invece, si terrà la combinata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA