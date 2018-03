Un Mondo di ragioni per vincere

L’Atalanta alla prova Udinese Non sarà un sabato come tutti gli altri, una partita come le altre, una sfida in cui conterà solo il risultato. Bergamo ricorderà il suo Mondo, il mister della semifinale di Coppa delle Coppe con il Malines, della finale di Coppa Italia con la Fiorentina, del furto Milan, della vittoria contro la Juventus ai supplementari e tante altri magnifici ricordi.

Emiliano Mondonico sarà ricordato nel corso di Atalanta-Udinese, una sfida da lui vissuta più volte, ricordi che ci portiamo appresso, dalla famosa zolla del 1996/1997 che diede la vittoria a i suoi ragazzi per 1-0, al precedente del 1994/1995 in B di Venerdì Santo, vinto 2-0 con gol di Magoni e Montero.

Ha ragione mister Gasperini, uomini così non muoiono mai e nello sport un ricordo ci sarà sempre per le emozioni che hanno saputo donare. Allora non resta che dedicargli un successo, contro una formazione, quella friulana, che nelle ultime settimane è sprofondata in un periodo buio dopo i primi positivi effetti della cura Oddo. Nelle 5 ultime partite i bianconeri hanno conquistato altrettanti ko, con una salvezza che può tornare in discussione, un avversario comunque da non sottovalutare come testimonia la sfida dell’andata, un rammarico per Papu e compagni. Non sarà facile anche perché mancheranno diverse pedine per mister Gasperini che alla vigilia non si è lasciato andare al pessimismo. Ancora out Caldara e Rizzo, novità del momento gli infortuni di Ilicic e Spinazzola, mentre non sono al meglio neppure Gomez, Petagna e Berisha.

“Sarai per sempre il nostro MONDO”: sarà questa la scritta presente sulla maglietta in ricordo di Mondonico applicata sulle divise in occasione del match contro l’Udinese. Non sarà comunque un sabato come tutti gli altri. Il Mondo spingerà la sua Atalanta, lassù, insieme ai suoi presidenti Bortolotti, al suo amato Chicco Pisani e siamo sicuri che in questa lunga corsa verso l’Europa una spinta arriverà da lì. È stato il simbolo dell’Atalanta, resta il mister più importante della storia ultracentenaria nerazzurra. Consigliamo un bel video: Atalanta- Malines, da far vedere e rivedere ai nerazzurri di oggi per capire come da una sconfitta si possa risorgere con l’orgoglio di un’intera provincia, per tornare a ripetere le grandi imprese di questa annata.

Le probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): 91 Gollini; 3 Toloi, 6 Palomino, 5 Masiello; 21 Castagne, 33 Freuler, 15 de Roon, 33 Hateboer; 4 Cristante; 10 Gomez, 29 Petagna. A disp.: 1 Berisha, 31 Rossi, 13 Caldara, 8 Gosens, 28 Mancini, 23 Melegoni, 95 Bastoni, 32 Haas, 9 Cornelius, 99 Barrow. All. Gasperini.

Udinese (3-4-1-2): 1 Bizzarri; 19 Larsen, 5 Danilo, 3 Samir, 27 Widmer; 14 Jankto, 99 Balic, 53 Ali Adnan; 10 De Paul; 18 Perica, 20 Maxi Lopez. A disp.: 22 Scuffet, 62 Gasparini, 17 Nuytinck, 11 Zampano, 97 Pezzella, 23 Ingelsson, 21 Pontisso. All. Oddo.

Arbitro: Pairetto di Nichelino.

