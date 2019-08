(Foto by Paolo Magni)

Muriel i azione (Foto by Paolo Magni)

«Un sogno giocare la Champions a San Siro»

Atalanta, Muriel entusiasta dell’ambiente «C’è tanto entusiasmo, i compagni sono spettacolari, è difficile trovare un gruppo così, che ti faccia sentire subito parte di sé. Per me è stato più facile entrare nei meccanismi della squadra, sembra che stia qui da tanto tempo. Spero di fermarmi qui. So di poter dare tanto»

Luis Muriel, intervistato da SkySport, aspetta con entusiasmo ed impazienza l’inizio della sua nuova esperienza, con la maglia dell’Atalanta che lo ha riscattato dal Siviglia. Lo scorso gennaio l’attaccante colombiano, già ex di Udinese e Sampdoria, era tornato in Italia in prestito alla Fiorentina.

L’Atalanta si prepara a giocare la prima Champions della sua storia. «Questa squadra ha un’idea ben precisa e la porta avanti da tanto tempo, sono poche le cose su cui lavorare - ha aggiunto Muriel - bisogna mantenere i piedi per terra e la testa a posto.

La squadra deve lottare così come ha fatto fino ad oggi». La sede degli incontri europei sarà San Siro: «Sicuramente porta tanto giocare la Champions lì, si tratta di un teatro in cui si sono disputate molte partite importanti - ha sottolineato l’attaccante - Molti tifosi della Colombia ci guarderanno, spero di rappresentare al meglio il paese. Certo, avere il proprio pubblico nel proprio stadio avrebbe dato dei vantaggi, ma bisogna essere forti per gestire questa situazione. Dobbiamo essere pronti a lottare a Bergamo e anche fuori».

© RIPRODUZIONE RISERVATA