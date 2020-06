Una delegazione della Lazio al cimitero

Omaggio alle vittime del Covid a Bergamo Il capitano biancoceleste Marco Parolo ha deposto un mazzo di fiori al monumentale di Bergamo per onorare le vittime della nostra provincia. Stasera il match con l’Atalanta.

Un mazzo di fiori nella chiesa del cimitero Monumentale di Bergamo per rendere omaggio alle vittime bergamasche del Covid-19. Una delegazione della Lazio, con in testa il capitano della Marco Parolo, insieme al club manager Angelo Peruzzi e al direttore della comunicazione Stefano De Martino, ha deposto dei fiori al cimitero di Bergamo nella mattinata di mercoledì 24 giugno per ricordare i morti per coronavirus della nostra provincia.

Questa sera, alle 21.45, la formazione biancoceleste è attesa al Gewiss Stadium per il match di campionato contro l’Atalanta.

