Un’Atalanta che diverte e fa risultato

E ora regaliamoci il sogno Coppa Italia Anche con 5 riserve in campo i nerazzurri hanno dato spettacolo sabato a Reggo Emilia travolgendo il Sassuolo

Piace, diverte e e fa risultato. Uno spot per il bel calcio la prestazione dell’Atalanta contro il Sassuolo di sabato scorso a Reggio Emilia. Un rotondo 3-0 esterno e senza 5 titolari, per giunta: ma del resto questa Atalanta è capace di divertire e fare risultato anche con le seconde linee. Che tanto seconde non sono, come visto sabato in Emilia. E si tratta di un valore aggiunto che poche squadre possono avere: un altro merito di mister Gian Piero Gasperini.

E se le punte non segnano, poco importa: ci pensano gli altri a sopperire alla carenza. Sabato è toccato a Masiello e Freuler, mentre per Cristante il goal è ormai un appuntamento fisso. Del resto, uno dei punti fermi del mister è dare via libera in avanti ai difensori e pretendere dagli attaccanti un pronto e continuo pressing. Insomma, il giocattolo Atalanta c’è e fortunatamente non accenna a guastarsi, la condizione atletica appare in continua crescita, e nessuno parla più di squadra-rivelazione. Magari lo si poteva dire lo scorso campionato, ma in questa stagione no: il 7° posto in campionato rimane lì a pochi punti, martedì c’è la semifinale di Coppa Italia con la Juventus e il 15 e 22 febbraio i sedicesimi di Europa League con il Borussia Dortmund. Grandi appuntamenti per una squadra sempre meno piccola.

E per il match di martedì 30 gennaio torna «TuttoAtalanta diretta stadio» su Bergamo Tv. A commentare la sfida di andata di Coppa Italia tra gli atalantini e la Juventus a partire dalle 20 fino alle 23,30 di martedì l’allenatore Giovanni Cefis, il giornalista Arturo Zambaldo, l’opinionista Luciano Passirani, l’ex arbitro Attilio Belloli e la finalista di miss Italia, Emma Parigi. Collegamenti con lo stadio con Matteo De Sanctis. Interventi tramite video chiamate Skipe, con Ralf Hildebrand, Massimo Casari, Attilio Varischetti, Gianni Gabbiadini, Eugenio Fagiani e Mario Gamba (da Monaco di Baviera). Al termine della partita, dalla sala stampa dello stadio di Bergamo interviste agli allenatori dell’ Atalanta,Gian Piero Gasperini e della Juventus, Massimiliano Allegri. Conduce la trasmissione Fabrizio Pirola. I telespettatori possono inviare messaggi al numero 335.6969423. Bergamo Tv si riceve sul canale 17 del digitale terrestre e in streaming sul portale www.bergamotv.it .

