Un’Atalanta dai due volti porta a casa vittoria e vetta della classifica

Non possiamo non gioire per l’inizio del campionato dei nerazzurri. I sette punti conquistati grazie alle due vittorie esterne con Sampdoria e Verona e al pareggio con i Campioni d’Italia, sono il biglietto da visita della squadra del Gasp che pone l’Atalanta in vetta alla classifica insieme a Napoli, Milan, Torino, Lazio e Roma.