Uno sfortunato AlbinoLeffe cede sul campo della Pergolettese

L’AlbinoLeffe torna a mani vuote dalla trasferta sul campo della Pergolettese: martedì 13 settembre nella terza giornata del campionato di Serie C i blucelesti perdono 2-0, condannati dalle reti di Abiuso al 25’ del primo tempo e di Vitalucci al 24’ della ripresa. Serata decisamente poco fortunata per i seriani che perdono per infortunio Poletti (uscito dopo pochi minuti per un problema al ginocchio) e Gelli, e si ritrovano a mani vuote dopo un incontro in cui partono bene, creano più di un’occasione e colpiscono una traversa all’inizio della ripresa con Saltarelli.