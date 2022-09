Venerdì con L’Eco di Bergamo l’inserto con i calendari del calcio provinciale

Qualcuno ha già iniziato, molti altri si metteranno in moto nel fine settimana: è l’esercito delle squadre del calcio dilettantistico ai nastri di partenza dei campionati 2022/23. E, come da tradizione, venerdì 9 settembre L’Eco di Bergamo pubblicherà un inserto all’interno del giornale con i calendari: 16 pagine da conservare per tutta la stagione con il programma dei campionati di Serie D, Eccellenza, Promozione, Prima categoria, Seconda categoria e Juniores regionali Under 19 A.