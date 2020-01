Venerdì le visite mediche

All’Atalanta torna Caldara L’Atalanta, salvo complicazioni, ufficializzerà entro venerdì 10 gennaio, data prevista per le visite mediche, il ritorno di Mattia Caldara, 66 presenze e 10 reti in nerazzurro tra 2013-2014, 2016-2017 e 2017-2018. La formula concordata col Milan per il difensore classe ’94 è il prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto a 15 milioni.

Caldara, di Scanzorosciate e nel settore giovanile di Zingonia fin dai Pulcini insieme a Conti e Gagliardini dopo i primi calci nel piccolo club del paese, esordì in A in prima squadra nel secondo tempo di Catania il 18 maggio 1994. Dopo le due annate a titolo temporaneo in B a Trapani e Cesena, il paio a Bergamo con Gasperini, nell’ultimo anno in mezzo in prestito dalla Juventus che lo scambiò poi coi rossoneri per riavere Bonucci.

Tutti i tasselli dell’operazione tra il Milan e l’Atalanta, che non era facile, pare siano andati al loro posto nelle ultime ore e l’ufficialità è ormai vicina, si parla appunto di venerdì 10 gennaio con le visite mediche. Per l’Atalanta si tratta di un rinforzo importante, che ora dovrà ritrovare condizione e ritmo partita dopo una lunga fila di infortuni anche gravi.

L’operazione con il Milan parla di un prestito di 18 mesi. In rossonero andrà invece Kjaer, che ha terminato anzitempo il prestito all’Atalanta e, invece di tornare al Siviglia, approda a Milano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA