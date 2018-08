Villarreal apre a cessione di Soriano

L’Atalanta potrebbe riportarlo in Italia Calciomercato, l’ex giocatore della Samp potrebbe arrivare a Bergamo: il Villarreal disposto a trattare.

L’Atalanta potrebbe riportare in Italia Roberto Soriano. Da mesi i bergamaschi sono sulle tracce dell’ex giocatore della Sampdoria e il Villarreal è disposto a trattare. L’ideale per il Sottomarino Giallo è una cessione a titolo definitivo che consenta di recuperare i 14 milioni di euro investiti due anni fa, l’Atalanta preferirebbe il prestito e allora, riporta «Marca», quotidiano d’informazione online spagnolo, la soluzione potrebbe arrivare a metà strada, inserendo un’opzione per il riscatto alle cifre chieste dagli spagnoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA