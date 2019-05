Vittoria dedicata allo zio che non c’è più

Giro d’Italia, vince il bergamasco Masnada Fausto Masnada ha vinto la sesta tappa del 102esimo Giro d’Italia, la Cassino-San Giovanni Rotondo di 238 chilometri. Il bergamasco portacolori dell’Androni Giocattoli-Sidermec, al termine di una lunga fuga, ha battuto in un arrivo a due il romano dell’UAE Emirates Valerio Conti che è la nuova maglia rosa.

Lo sloveno Roglic, vittima di una caduta senza particolari conseguenze, e il gruppo sono arrivati al traguardo con un ritardo di oltre 7’. Venerdì si disputa la settima frazione, la Vasto-L’Aquila di 185 chilometri.

«Provo tantissima felicità, sono contento di questa vittoria, sapevo di avere una buona condizione, ma vincere al Giro è difficile e ce l’ho fatta». Lo ha dichiarato il vincitore della 6a tappa del Giro, Fausto Masnada, ai microfoni della Rai. La dedica per questa vittoria è particolare. «È per mio zio che è scomparso appena prima che partissi per il Giro. Sono riuscito a salutarlo, gli ho promesso che avrei vinto una tappa e ce l’ho fatta». Quindi, il bergamasco racconta come si è sviluppata la tappa:«Sapevamo che oggi poteva arrivare la fuga perché la tappa era difficile da controllare, sono entrato nella prima fuga ma è andata male, ci ho riprovato ed ho preso la fuga giusta».

