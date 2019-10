Vittoria per l’AlbinoLeffe che batte il Lecco

Tutto il calcio provinciale del weekend Buone notizie e dolci sorprese, il calcio bergamasco a metà del girone d’andata è più vivo che mai. In Serie C l’AlbinoLeffe batte il Lecco (2-0) e si piazza in una posizione più tranquilla, mentre tra D ed Eccellenza è il momento delle sorprese.

Nel girone B della Laga Nazioanle Dilettanti, la migliore delle bergamsche resta lo Scanzorosciate, vincitore in casa con l’Inveruno (2-1) e 4° in classifica con 17 punti, seguito ad una lunghezza dalla Tritium e a 3 dal Brusaporto, queste ultime due neopromosse nella categoria. La squadra del momento è però l’AlbinoGandino: grazie alle ultime tre vittorie di fila la formazione di mister Radici è salita al 2° posto in classifica e può puntare ad un campionato da protagonista.

Nella giornata in cui nuove sorprese arrivano alla ribalta, ecco invece la delusione di chi invece questo avvio di campionato lo ricorderà come tra i più deludenti. In testa a questa speciale classifica troviamo l’Issese, che nel girone D di Seconda è ancora a 0 punti e ultimo turno ha centrato il clamoroso record di un 10-0 subito dalla Brignanese. Nella stessa categoria se la passano male anche Suisio, Or. San Tomaso e Costa di Mezzate con un solo punto, così come per la Roncola in Prima categoria. In Terza categoria record negativo per la Solzese, battuta nell’ultimo turno 7-3 dal Valtrighe e una media di 5 gol subiti in 5 partite di campionato.

