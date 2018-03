«Viva il calcio d’altri tempi»

Tifoserie unite per ricordare il Mondo Un ricordo oltre le rivalità. Le tifoserie di Serie A ricordano Emiliano Mondonico con tantissimi striscioni esposti negli stadi di tutta Italia. Ed è tanta la nostalgia per il calcio pane e salame di cui il Mondo è stato massimo esponente.

È solo coincidenza che abbiano vinto le tre squadre di serie A allenate da Emiliano Mondonico e che nei confronti delle quali si è sempre dichiarato forte sostenitore? Mettetela come volete ma nel sabato pasquale Atalanta, Fiorentina e Torino hanno superato le avversarie di turno in maniera convincente e per di più a suon di gol. Ci piace immaginare l’inimitabile condottiero esultante ad ogni gol come faceva alla sua maniera in panchina.

Chi non gli ha rivolto un commovente e personale pensiero nell’istante in cui Petagna ha dato il via alla vittoria della squadra realizzando la rete nella ripresa? Fermandoci all’Atalanta, sicuramente, a fine gara, avrà dato uno sguardo alla classifica rassicurandosi alla grande sulle possibilità degli atalantini di staccare di nuovo il biglietto per un immediato ritorno in Europa league.

Ora attenzione al prossimo appuntamento di martedì quando, sempre allo stadio Azzurri d’Italia, si affronterà la sfida con la Sampdoria che con la Fiorentina contende a capitan Papu Gomez e compagni il ritorno in Europa. Ci pare di risentire il Mondonico-tifoso di un paio di mesi fa, ospite di Tutto Atalanta, a Bergamo Tv: «Ma sì, l’Atalanta possiede le carte in regola per ripetere la strabiliante esperienza nella competizione internazionale avendo, per di più, un valore aggiunto di nome Gasperini».

Atalanta, Fiorentina e Torino vittoriose, dicevamo, e i loro tifosi non potevano non rendere omaggio al Mondo. Ecco alcuni striscioni esposti negli stadi di Serie A.

