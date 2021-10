Volley Bergamo 1991, domenica via al Campionato davanti ai tifosi del Palazzetto - Info biglietti Domenica 10 ottobre alle 17 il Palazzetto dello Sport di Bergamo riaprirà al pubblico, pur con capienza ridotta, e tornerà ad essere la casa della pallavolo. Ecco tutte le informazioni utili sui biglietti.

Volley Bergamo 1991, dopo la rinascita e la presentazione ufficiale della nuova squadra, debutta in Campionato davanti ai suo tifosi. Domenica 10 ottobre alle 17 il Palazzetto dello Sport di Bergamo riaprirà al pubblico, pur con capienza ridotta, e tornerà ad essere la casa della pallavolo. L’esordio nel Campionato targato 2021/2022, per Bergamo sarà con la Delta Despar Trentino guidata dall’ex rossoblù Matteo Bertini. «Tatticamente sarà una partita piuttosto strana - spiega Lino Giangrossi - perché, essendo la prima, non ci sono molti dati sulle avversarie e non avremo molti punti di riferimento. Quello che faremo sarà basarci sull’esperienza e sulla conoscenza delle singole giocatrici e concentrarci sul nostro gioco».

«Quello che ci siamo detti in questi giorni - continua il coach alla sua prima gara nella A1 italiana - è di pensare a fare bene le nostre cose. Cercheremo di porre molta attenzione alla nostra battuta e di essere aggressivi in difesa. Vedremo nel corso della gara se ci sarà qualche aggiustamento a cui ricorrere. E’ molto difficile gestire queste prime partite e sarà così un po’ per tutti, però noi abbiamo giocato qualche amichevole in più con lo stesso sestetto rispetto alle avversarie. Perciò chi ci incontra, più o meno, sa chi si trova di fronte».

«Il nostro punto di forza? Quello che abbiamo visto durante il precampionato è il livello difensivo e la qualità in attacco. Abbiamo fatto bene anche contro squadre molto quotate: l’ultimo test match con Monza ci ha detto che abbiamo un ottimo livello, soprattutto quando riusciamo a tenere alta la concentrazione. Battuta e contrattacco possono fare la differenza». Quanto ci vorrà per rompere l’emozione? «Speriamo il meno possibile. Diciamo che sarà complesso, perché giochiamo la prima in casa. Ed è una gara che tutti sentiamo il dovere di vincere per tante ragioni. Tra queste, il fatto che incontriamo una squadra sicuramente buonissima ma tra quelle che può essere alla nostra portata».

A completare il roster, domenica, ci sarà la giovanissima Giulia Colleoni, centrale classe 2007, da tre stagioni nel settore giovanile rossoblù. Giulia è stata a disposizione di Giangrossi per tutta la fase di preparazione precampionato e ora, per lei, arriva il premio di indossare la maglia del debutto in serie A.

ARBITRI. La gara sarà diretta da Maurizio Canessa e Gianfranco Piperata. Al videocheck Andrea Bonzanni.

BIGLIETTI. La prevendita dei biglietti sarà on line fino alle 12 di domenica sul circuito MIDA Ticket. A partire dalle 15.30 del giorno di gara, i tagliandi ancora disponibili saranno messi in vendita nella biglietteria di piazzale Tiraboschi. Dalla stessa ora, porte aperte al pubblico. Per l’accesso alle tribune (tutti i settori avranno posti numerati) sarà necessario essere in possesso di Green Pass, indossare la mascherina e mantenere il distanziamento.

Tutti i dettagli sulla prenotazione e l’acquisto dei biglietti su volleybergamo1991.it

TV E WEB. Il match tra Bergamo e Trento sarà trasmesso in diretta streaming da Volleyball TV. Tutte le info per abbonarsi e seguire tutti i match di A1 sono disponibili su volleyballworld.tv. Live Match anche su volleybergamo1991.it che darà aggiornamenti in diretta sul risultato, punto dopo punto.

IL PROGRAMMA DELLA PRIMA GIORNATA

domenica 10 ottobre | ore 17:00

PROSECCO DOC IMOCO VOLLEY CONEGLIANO - MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA | 10/10/2021 ore 20:30

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO-VERO VOLLEY MONZA | 09/10/2021 ore 20:30

REALE MUTUA FENERA CHIERI-BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA

BOSCA S.BERNARDO CUNEO-ACQUA & SAPONE ROMA VOLLEY CLUB

IGOR GORGONZOLA NOVARA-IL BISONTE FIRENZE

VBC ÈPIÙ CASALMAGGIORE-SAVINO DEL BENE SCANDICCI

VOLLEY BERGAMO 1991-DELTA DESPAR TRENTINO

IL PROSSIMO TURNO

domenica 17 ottobre | ore 17:00

IGOR GORGONZOLA NOVARA-VBC ÈPIÙ CASALMAGGIORE

VERO VOLLEY MONZA-REALE MUTUA FENERA CHIERI

SAVINO DEL BENE SCANDICCI-VOLLEY BERGAMO 1991 | 16/10/2021 ore 20:30

DELTA DESPAR TRENTINO-BOSCA S.BERNARDO CUNEO | 17/10/2021 20:30

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA-IL BISONTE FIRENZE

ACQUA & SAPONE ROMA VOLLEY CLUB-PROSECCO DOC IMOCO VOLLEY CONEGLIANO

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA-UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO

