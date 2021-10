Volley Bergamo, inizia una nuova era. Presentazione al Palazzetto con Leo Lobianco -Foto La squadra arriva al palazzetto su un London bus rosso a due piani, poi la festa con la presentazione ufficiale di una società che vuol ripartire alla grande.

È l’inizio di una nuova era. Il primo passo verso una nuova luce. Perché è questo che la Volley Bergamo 1991 vede all’orizzonte: il sole dopo la rinascita. L’inizio di tante, nuove, affascinanti sfide.

È il Palazzetto dello Sport di Bergamo ad ospitare il battesimo ufficiale, in una serata che chiama a raccolta la città, i tifosi, gli artefici del nuovo corso e i protagonisti che per un’intera stagione sportiva indosseranno sul campo la maglia rossoblù. È l’essenza pura della pallavolo bergamasca a sfilare sul palcoscenico più prestigioso che il volley femminile abbia mai conosciuto in Italia.

Giovanni Panzetti con Leo Lobianco

Per questo la madrina della serata non poteva che essere una delle più grandi protagoniste della storia della pallavolo: Leo Lo Bianco, palleggiatrice campione del mondo, due volte campione d’Italia e tre volte campione d’Europa. Dopo un tour cittadino a bordo di un London Bus che ha accompagnato la squadra per le vie di Bergamo prima di sbarcare al Palazzetto dello Sport, sul campo da gioco, per un giorno trasformato in palcoscenico, sfilano tutte le stelle che illuminano una serata che sa di magia.

VOLLEY BERGAMO 1991 arrivo squadra con bus londinese

Si comincia da capitan Sara Loda, la cui storia sportiva è il simbolo di questo gruppo: nata a Bergamo, cresciuta sportivamente a Bergamo, tenace capitano che incarna la qualità e lo spirito dell’essere bergamasca e capace di essere trascinatrice, in campo e fuori. Si prosegue con tante novità: da Marie Schölzel, centrale, due volte vincitrice del Campionato tedesco oltre che di una Coppa di Germania e tre Supercoppe, a Alicia Ogoms, fresca medaglia di bronzo alla Norceca Champions Cup con la Nazionale canadese, da Ana Paula Borgo, l’opposto brasiliano impegnata in Turchia solo una stagione fa, alla campionessa del mondo under 20

Emma Cagnin

Isabella Di lulio

Luna Cicola

Sofia Turlà

Stephanie Enright

Khalia Lanier

presentazione ufficiale VOLLEY BERGAMO 1991

E poi ecco chi dalla panchina le guiderà: Lino Giangrossi e il suo Staff Tecnico. All’allenatore rietino sarà affidato il compito di intrecciare i talenti che compongono il gruppo e rendere unico l’assetto della squadra. Sarà lui a dover gestire il potere unico di questo gruppo di donne e atlete mosse da un’irresistibile voglia di entusiasmare.

Sulle tribune anche le tante giovani atlete del Volley Bergamo Celadina: l’immagine del futuro che guarda al presente. Tante bambine, ragazze, donne, accompagnate dalle loro famiglie, che hanno voluto essere la cornice della presentazione. Con loro, gli oltre venti soci che costituiscono l’ossatura della Volley Bergamo 1991, un autentico motore e un’indissolubile certezza. Così come quella dei tanti partner e sponsor protagonisti e attori della serata: a loro è infatti stato affidato il compito di accompagnare ciascuna giocatrice sul campo e mostrare la nuova maglia da gara che debutterà domenica 10 ottobre nella prima giornata di campionato.

i tifosi della nobiltà rossoblu presentazione ufficiale VOLLEY BERGAMO 1991

BELLISSIMA IMETEC

10 anni fa nasceva Bellissima Imetec e ogni donna scopriva la libertà di prendersi cura dei propri capelli da sola a casa propria. La libertà di essere sempre bella, come avendo un parrucchiere sempre a disposizione. Tutto cominciò con la piastra: uno strumento professionale entrava nella vita delle donne, rendendola migliore. Nei dieci anni seguenti, il processo di “democratizzazione della bellezza” ha continuato la propria evoluzione. Bellissima ha sviluppato strumenti tecnologicamente sempre più avanzati provenienti dal mondo professionale: efficaci, sicuri e con una nuova cura nel design, come è giusto aspettarsi da un grande brand italiano. «Siamo felici di continuare la sponsorizzazione del Volley Bergamo 1991 anche per quest’anno. Passione, valorizzazione della bellezza e del talento di ogni donna sono i pilastri che accomunano il brand Bellissima e la squadra, auguriamo a tutti un anno pieno di soddisfazioni». Paolo Morgandi, Marketing Manager Tenacta Group

BPER BANCA

Il Gruppo BPER Banca nasce nel 1992 per iniziativa di BPER Banca. L’obiettivo di fondo è quello di creare una realtà in cui ogni Banca possa sfruttare le sinergie di un grande Gruppo, mantenendo però autonomia operativa e radicamento territoriale. Serietà, trasparenza e professionalità sono i valori di fondo che ispirano “il modo di fare Banca” del Gruppo BPER, con la volontà di favorire in ogni contesto il piccolo risparmio delle famiglie e le risorse delle imprese, concependo l’esercizio del credito come strumento di sviluppo e di promozione del territorio. «Sono felice di rappresentare BPER Banca in una circostanza come questa, un’occasione nella quale abbiamo la possibilità di dimostrare che essere banca del territorio non significa solamente fornire alle famiglie e alle imprese gli strumenti necessari per affrontare con fiducia un momento economico molto particolare come quello che stiamo attraversando. Siamo infatti consapevoli che il valore creato da una realtà importante come BPER Banca non è solo economico ed abbiamo il dovere di restituirlo alla collettività investendo nel sociale, ovvero in tutti quegli ambiti - dalla cultura allo sport - che incidono in modo significativo sul benessere delle persone e sullo sviluppo dei territori in cui siamo presenti». Luca Gotti, Direttore Territoriale Bergamo BPER Banca

HABILITA S.P.A.

Habilita S.p.A. è un gruppo sanitario nato nel 1978 con strutture di degenza e poliambulatori di ultima generazione accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale. Grazie a un’importante fase di sviluppo avviata a inizio anni 2000, il gruppo Habilita S.p.A. ha raggiunto e consolidato un posizionamento di rilievo nel panorama nazionale: dalla riabilitazione neurologica a quella ortopedica, dalla diagnostica alla terapia a onde d’urto, dall’oculistica alla protesica robotica. Conta nove strutture d’eccellenza situate tra la provincia di Bergamo in Lombardia e quelle di Alessandria e Novara in Piemonte. «Rinnoviamo il supporto di Habilita alla squadra di pallavolo femminile della nostra città perché crediamo fortemente in questo progetto. Un’esperienza che trasmette i più importanti valori sportivi di rispetto, collaborazione, costanza e disciplina, che ogni giorno ci impegniamo a diffondere nel nostro lavoro. Poter tornare a sostenere la squadra di Bergamo in presenza, al Palazzetto dello Sport, rappresenta un ulteriore momento di ripresa: per una realtà come la nostra, è una conferma di quanto sia stato importante il lavoro di medici e personale sanitario nel periodo pandemico che ci stiamo lasciando alle spalle. Abbiamo preso la giusta direzione, e dobbiamo continuare su questa strada, per vincere insieme». Andrea Rusconi, Direttore Generale Habilita S.p.A.

HAMMER BEER

Hammer incarna la frontiera avanzata di un’evoluzione: la nuova mentalità che sta emergendo, come risposta all’omologazione del gusto ed espressione della voglia di concretezza. Stili birrari unici se pur nel loro genere, caratterizzazione del prodotto con una grandissima attenzione alla cura del dettaglio, ma soprattutto in un’ottica assolutamente moderna. Hammer vuole presentare la naturale evoluzione dell’artigianalità manuale. «Gli ultimi due anni che abbiamo trascorso, tra lockdown, paura del contagio e distanziamento sociale, sono stati certamente fonte di stress, solitudine e inattività per ragazzi e ragazze, che hanno cambiato completamente il loro stile di vita. È in questo contesto che il nostro sguardo è stato volto al ruolo sociale dello sport e alla passione delle più giovani per la pallavolo: è stato proprio l’entusiasmo del Settore Giovanile a farci avvicinare al Volley Bergamo 1991. Entusiasmo e tanta voglia di rivivere quelle emozioni che solo un campo e una rete in mezzo sanno dare. Gioventù ed entusiasmo sono ingredienti vincenti, il leitmotiv di queste ragazze, al centro delle palestre e insieme alle loro famiglie. Gioco, condivisione, rispetto della squadra e non per ultimo della sana competizione, tutto ciò ci ha spinto a partecipare in maniera sempre più massiccia alla loro attività nel corso degli ultimi due anni, grazie sia alla competenza e professionalità della società sportiva coinvolta, anche oltre l’attività sportiva strettamente intesa. Il nostro contributo a Volley Bergamo 1991 ci sta dando e ci darà grandi soddisfazioni. Siamo certi che questa squadra sia l’espressione di una risorsa preziosa per il territorio e motivo di orgoglio per lo sport nazionale. Siamo orgogliosi di supportare questo team poiché incarna valori e attitudini che condividiamo e che guidano quotidianamente il nostro operato: lealtà e precisione, impegno e passione, sostegno al valore della leadership femminile in un gioco di squadra teso a veicolare le energie verso un obiettivo preciso: lavorare per l’eccellenza». Fausto e Roberto Brigati, Hammer Beer

IMMOBILIARE 2G

«La nostra passione per questi colori e per la pallavolo è stata un continuo crescendo: abbiamo conosciuto l’entusiasmo che questo sport riesce a regalare e il coinvolgimento di cui è artefice, abbiamo visto intere famiglie sulle tribune del Palazzetto di Bergamo lasciarsi trascinare dalla passione. Noi con loro ci siamo fatti prendere da questo amore e abbiamo scelto di proseguire il percorso che ci permette di dare il nostro contributo al Volley Bergamo 1991, orgogliosi di essere parte di un progetto che mette Bergamo, lo sport e i giovani al centro». Antonio Poma, Immobiliare 2G

IPER LA GRANDE I

Nel 1974, l’intuizione di Marco Brunelli si trasforma in realtà con l’inaugurazione del primo ipermercato italiano a Montebello della Battaglia, in provincia di Pavia. Da oltre quarant’anni di distanza, Marco Brunelli è ancora a capo dell’azienda e questa continuità riguarda anche i nostri valori: italianità, popolarizzazione della qualità, convenienza, soddisfazione del cliente, sicurezza alimentare, attenzione al territorio e investimento costante nella formazione dei dipendenti. «Da sempre, la filosofia di Iper La grande i valorizza le realtà dei territori dove opera, e non si tira indietro davanti a un progetto ambizioso che merita attenzione. Supportiamo con orgoglio una squadra che ha fatto la storia della pallavolo, e che ora si sta rialzando dimostrando carattere e resilienza, qualità in cui ci riconosciamo molto». Michela Riva, Head of Communication & Omnichannel Experience Iper La grande i

LEGAMI

Nel nostro universo di prodotti ci sono tanti mondi da scoprire. Creiamo oggetti di qualità sempre diversi, colorati, positivi e divertenti, perfetti per ognuno e per ogni stato d’animo. In Legami puoi sempre trovare il tuo mondo ideale, da scoprire ed esplorare giorno per giorno: un mondo di felicità per quando sei un po’ giù, un mondo di sorprese per quando ti annoi, un mondo di ispirazioni per quando sei a corto di idee, un mondo di emozioni diverse in continua evoluzione. Abbiamo un universo di mondi a disposizione, sei pronto a scoprire quale è il tuo? «Crediamo che lo sport sia capace di esprimere emozioni intense e sentimenti positivi. Per questo motivo supportiamo la squadra di pallavolo femminile di Serie A1 Volley Bergamo 1991. Vogliamo essere vicini alle nostre ragazze che ogni giorno si impegnano con passione per affrontare le sfide e raggiungere i loro obiettivi. Forza ragazze!». Alberto Fassi, Amministratore Delegato Legami

LIMONTA SPORT

Dal 1979 Limonta Sport sviluppa e produce i migliori sistemi sul mercato per campi in erba sintetica di calcio, rugby, tennis, hockey, golf e superfici in PVC per basketball, volleyball, handball e badminton. La gamma di prodotti in sintetico si è andata arricchendo con innovazioni sicure ed eco compatibili, come intasi organici e naturali per il manto in sintetico e sistemi ibridi innovativi di erba naturale ed erba sintetica. «Il Gruppo Limonta è leader nella produzione tessile di lusso, e nei primi anni ‘70 ha acquistato uno stabilimento in fallimento di telai dedicati alla produzione di moquette in disuso. La mia passione per il calcio, l’estro creativo e la voglia di convertire un fallimento di terzi in un profitto ci ha fatto intraprendere questa strada». Paolo Limonta, fondatore di Limonta Sport

MACRON

Creiamo abbigliamento sportivo all’avanguardia e ad alte prestazioni per supportare gli atleti nei loro sforzi per diventare il proprio eroe dentro e fuori dal campo, dal livello base a quello agonistico. Costruiamo una comunità che condivida la nostra passione per il vero sport. Crediamo che elevati standard di buona gestione, responsabilità sociale e rispetto per l’ambiente siano il modo per progettare il futuro. «Iniziamo una rinnovata partnership con la Volley Bergamo 1991 e siamo felici di partecipare al progetto sportivo di un club che ha scritto pagine importanti nella storia della pallavolo femminile italiana. Storia, successi e forte identità con il territorio, che si raccontano anche attraverso i kit gara che, come ogni stagione, saranno caratterizzati da qualità, tecnicità e un design ricercato ed esclusivo. Alla società, ai tecnici e alle giocatrici il nostro augurio per una stagione ricca di risultati importanti». Gianluca Pavanello, CEO Macron

OSTILIO MOBILI

Ostilio Mobili propone arredamenti per la casa, l’ufficio e il contract. Mobili ed elettrodomestici di marche prestigiose insieme ad una serie di servizi per soddisfare le esigenze dei clienti. Lo showroom dove apprezzare i nostri mobili è a Capriolo, Brescia. Cucine, salotti, camere da letto, camerette, bagni e complementi d’arredo. «In oltre 50 anni di attività che ci hanno visto affermarci come leader nel campo dell’arredamento e del design nel panorama del nord Italia, abbiamo sempre voluto sostenere le società sportive più rappresentative del nostro territorio. Siamo perciò orgogliosi di essere tra gli sponsor della Volley Bergamo 1991 che, militando nella Serie A1, è da annoverarsi tra le massime espressioni della pallavolo femminile in Italia. Siamo al loro fianco perché crediamo fermamente che lo sport porti sempre messaggi di positività e di aggregazione. Ci auguriamo di vivere insieme a loro un campionato bellissimo, ricco di momenti di adrenalina, che ci ripaghino del lungo periodo di assenza dai palazzetti». Giuseppe Cesari, titolare Ostilio Mobili

OTTICA FOPPA

Ottica Foppa è un team di persone da sempre innamorate degli occhiali! Non siamo semplici ottici, optometristi, siamo molto di più! Ottica Foppa è una realtà ormai consolidata sul territorio da diversi anni. È un punto di riferimento nel settore, con uno staff competente e preparato, attento a rispondere ad ogni vostra esigenza. «Iniziamo una nuova avventura: il marchio Ottica Foppa sarà compagno di viaggio di Volley Bergamo 1991 per la prossima stagione sportiva. Un’impronta di eleganza sarà il marchio distintivo di questa partnership, perché un gruppo di giovani donne, atlete di successo, non può che essere simbolo di bellezza. Il nostro negozio di Grassobbio è diventato un punto di riferimento per il mondo dell’occhiale di tendenza e di lusso grazie a uno staff di ottici-optometristi attento a rispondere ad ogni esigenza visiva e pronto a consigliare l’occhiale giusto che valorizza il look personale. Rivediamo in Volley Bergamo 1991 la stessa cura nei dettagli e la stessa capacità di valorizzare, per questo crediamo che il nostro brand si sposi alla perfezione con questa Società». Gigi Foppa, titolare Ottica Foppa

PERNICE COMUNICAZIONE

Siamo creatori e non solo creativi. Produttori e divulgatori di contenuti unici, specchio della nostra identità, e di quelle dei nostri clienti. Siamo anche una Casa Editrice, un modo di essere che ci spinge a studiare, sperimentare, ripensare noi stessi e innovarci, ogni giorno. Principi che ispirano anche il nostro modo di fare Comunicazione. Siamo più di un’agenzia di comunicazione. Ci occupiamo di marketing, relazioni pubbliche e ufficio stampa, design, grafica, social media e programmazione web, e ci distinguiamo per gli approcci, i linguaggi, i punti di vista e i risultati. «L’identità di questa società vuole rappresentare il più autentico significato sportivo, la volontà di essere vincenti e al tempo stesso di sapersi continuamente rigenerare, anche di fronte alle avversità. Il messaggio trasmesso da Volley Bergamo 1991 è un esempio da seguire. Pernice Comunicazione è al fianco della neonata società per studiare strategie di comunicazione digitali e tradizionali volte a sostenere la squadra e aiutarla a ottenere i migliori risultati». Andrea Pernice, CEO Pernice Comunicazione

SEAS S.R.L.

South East Aviation Services (SEAS) S.r.l. è una società di servizi aeronautici specializzata nella manutenzione di aeromobili e in esclusiva della flotta del Gruppo Ryanair, compagnia aerea low cost più famosa d’Europa. Nel corso degli anni l’azienda si è conquistata un posto di rilievo all’interno del proprio settore grazie all’offerta di un servizio di elevata qualità, alla dinamicità con cui ha affrontato le sfide del mercato e alle numerose basi aperte sia nelle regioni italiane sia in molteplici stati europei. SEAS S.r.l. possiede, inoltre, l’approvazione dell’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) e compie le proprie operazioni con estrema professionalità e serietà. «La nuova squadra Volley Bergamo 1991 rappresenta un grande simbolo di ripresa e rinascita. Soprattutto per la città di Bergamo e per i bergamaschi, dopo un periodo così particolarmente complesso. Si riparte, uniti tutti insieme con coraggio e determinazione. Con passione, forza e impegno: gli stessi valori che guidano la nostra azienda. Noi di SEAS siamo orgogliosi di supportare la Volley Bergamo 1991 e di accompagnarla in un percorso che sono sicuro sarà straordinario». Alessando Cianciaruso, CEO SEAS S.r.l.

SORGENIA

Nata nel 1999, Sorgenia è la prima azienda privata non incumbent nel mercato libero dell’energia e uno dei principali operatori del settore grazie a un parco di generazione tra i più moderni ed efficienti in Italia, costituito da quattro impianti CCGT, sette impianti eolici, tre impianti di produzione da biomasse vegetali cui si aggiungono altri impianti CCGT e idroelettrici detenuti al 50%, per una potenza installata complessiva di oltre 4.700 MW. La società basa la propria strategia su un modello flessibile di produzione e gestione dell’energia, per accelerare la transizione energetica del nostro Paese.

SNAIPAY

Promuovere lo sport come momento di condivisione dei valori di fairplay e sana passione sportiva. Questo è l’obiettivo di Snaipay, la piattaforma del Gruppo Snaitech per i servizi a valore aggiunto, che sarà Gold Sponsor della Volley Bergamo 1991, squadra di Serie A1, per tutte le partite del campionato 2021/2022.

SUARDI S.P.A.

Suardi S.p.A. nasce nel 1963 per volontà del fondatore Alessio Suardi, e agli inizi degli anni 2000, grazie anche alla crescita costante, e per rispondere meglio alla richiesta del mercato, si trasforma in S.p.A. L’inserimento dei figli agli inizi degli anni ’90, porta l’impresa a diversificare sempre più l’offerta affacciandosi a nuovi mercati: infrastrutture, comparto lavori pubblici, telecomunicazioni ed edilizia civile. Investe nella realizzazione di impianti per la produzione di conglomerati bituminosi e recupero e smaltimento di rifiuti inerti, assicurando un servizio completo e di qualità, capace di garantire il controllo del processo in tutte le sue parti: dalla materia prima alla produzione, fino all’asfaltatura, puntando sull’utilizzo di materiali controllati, innovativi e nel rispetto ambientale. Progetta a livello ingegneristico ed architettonico costruzioni ed edifici, eseguendo interventi che mirano alla realizzazione, modifica, riparazione e demolizione delle strutture, creando progetti più affini alla logica di eco-building ponendo attenzione all’integrazione di domotica e risparmio energetico.

SYNERGIE ITALIA

Synergie Italia, nata dall’esperienza internazionale di oltre 40 anni del Gruppo Synergie, offre alle aziende una gamma completa di servizi per la gestione delle risorse umane. Oltre 2.500 clienti, più di 10.000 lavoratori inviati in missione ogni giorno. Synergie opera per gestire al meglio il capitale più importante di un’azienda: le persone.

VITALI S.P.A.

La Vitali S.p.A. nasce alla fine degli anni ’80 in seguito al progetto della famiglia Vitali di creare un’organizzazione specializzata nel settore dell’edilizia. La passione per le costruzioni è una tradizione che dura da tre generazioni, naturalmente una volta l’utilizzo della tecnologia era molto limitato e il mercato di riferimento era locale, oggi la Vitali è in grado di gestire cantieri in Italia e in Europa. «Questa esperienza sportiva nasce dalla determinazione di un’intera città nel mantenere viva e sostenere la propria squadra di pallavolo femminile. Una passione che condividiamo e che abbiamo deciso di supportare. Talento, impegno e gioco di squadra sono gli stessi valori che fondano e guidano anche Vitali nell’attività quotidiana. Essere al fianco di questa realtà sportiva è per noi motivo di orgoglio e auguriamo una stagione di successi e grandi soddisfazioni alla formazione del Volley Bergamo 1991». Massimo Vitali, Presidente di Vitali S.p.A.

ZANETTI S.P.A.

Oltre 120 anni di esperienza, tradizione e passione per i formaggi italiani. Zanetti è una storia di famiglia che arriva ai giorni nostri attraverso cinque generazioni, come emblema di un’eccellenza che rispetta la tradizione. L’Azienda si è impegnata per tener fede all’approccio del fondatore, Guido Zanetti, con un’etica imprenditoriale fortemente radicata nel territorio, attenta al benessere delle comunità locali e all’impatto ambientale.Saper fare i formaggi genuini di una volta su scala industriale è una sfida vinta ogni giorno grazie all’investimento nel territorio, nei fornitori locali di latte 100% italiano, nelle infrastrutture e nelle tecnologie, nel rispetto della tradizione e delle norme di sicurezza, nel controllo di tutte le fasi di produzione. «Dopo aver accompagnato la pallavolo femminile di serie A per tanti anni con investimenti consistenti, non potevamo non essere al fianco di questo nuovo, ambizioso e coraggioso progetto. Zanetti S.p.A. è da sempre vicina alle iniziative del territorio bergamasco, ne sostiene e ne promuove le idee e gli eventi. Ancor di più sarà perciò al fianco di Volley Bergamo 1991 e sarà in campo con l’entusiasmo e la passione di sempre». Matteo Zanetti, Vicepresidente Zanetti S.p.A.

