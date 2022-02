Volley Bergamo: Stefano Micoli è il nuovo allenatore Si tratta di un rientro a Bergamo in corsa per il tecnico orobico, che ha lasciato la panchina di Aragona per fare ritorno nella sua città.

«Stefano Micoli è il nuovo allenatore del Volley Bergamo 1991». Lo rende noto la stessa società lombarda in una nota diffusa martedì 15 febbraio. Si tratta di un rientro a Bergamo in corsa per il tecnico orobico, che ha lasciato la panchina di Aragona per fare ritorno nella sua città.

«Il Volley Bergamo 1991 ringrazia vivamente Marco Zanelli, che ha ricoperto il ruolo di capo allenatore la scorsa domenica nella gara con Perugia e che rimane nello staff rossoblù al fianco di Micoli», precisano dalla società lombarda.

«È stata una chiamata inaspettata – ammette il nuovo coach bergamasco – che mi ha reso felice e che ho accettato più che volentieri e non avrebbe potuto essere altrimenti. Non avrei fatto questo cambio in corsa per nessun’altra società, ma devo un grazie, oltre al Volley Bergamo 1991, anche alla concessione di Nino Di Giacomo, presidente di Aragona, che, capendo la situazione e non ponendo ostacoli, mi ha permesso di essere qui oggi».

