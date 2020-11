Volley, rinviato il match Chieri-Zanetti Il team piemontese in attesa dei tamponi

Volley, rinviato il match Chieri-Zanetti

Il gruppo squadra della Reale Mutua Fenera Chieri '76 sta concludendo il periodo di isolamento fiduciario previsto dal protocollo.

Week-end di attesa per la Zanetti Bergamo che avrebbe dovuto raggiungere il Piemonte per la dodicesima giornata di regular-season. Il gruppo squadra della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 sta però concludendo il periodo di isolamento fiduciario previsto dal protocollo dopo che i tamponi di lunedì 2 novembre avevano riscontrato più di tre casi di positività al Covid. In attesa dell’esito dei nuovi tamponi, Chieri ha chiesto e ottenuto il rinvio della partita con la Zanetti in programma domenica. È così cambiato il programma di lavoro delle rossoblu, che hanno goduto di un inedito giovedì di riposo per riprendere senza ulteriori pause in vista di un inaspettato turno infrasettimanale: mercoledì 18 novembre andrà infatti in scena il recupero del match non disputato a Cuneo il 18 ottobre. La Zanetti lavorerà perciò senza sosta in sala pesi e sul campo del Pala Agnelli fino al trasferimento in Piemonte previsto per la serata di martedì. Mercoledì alle 18.30 sarà in scena al Pala Ubi Banca di Cuneo con la Bosca San Bernardo. Domenica 22 novembre sarà poi di nuovo pausa per la Zanetti, che dovrà osservare il turno di riposo proprio nell’ultima giornata del Girone di Andata. Che sarà però tutt’altro che concluso, tra una settimana: ancora molti i match da recuperare, tra questi anche quello tra Zanetti e Chieri in data da destinarsi.

