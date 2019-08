Volley, Zanetti Bergamo al completo

Mercoledì parte la stagione sportiva Mercoledì 21 agosto alle 18 la Zanetti Bergamo salperà verso la nuova stagione dal PalaAgnelli. Le atlete si ritroveranno in città martedì per sostenere le visite mediche e incontrare lo staff tecnico guidato da Marcello Abbondanza.

Mercoledì 21 agosto alle 18 la Zanetti Bergamo salperà verso la nuova stagione dal PalaAgnelli. Le atlete si ritroveranno in città martedì 20 agosto per sostenere le visite mediche e incontrare lo staff tecnico guidato da Marcello Abbondanza. I test proseguiranno anche nella mattinata di mercoledì. In serata, invece, la prima seduta sul parquet cittadino, aperta al pubblico e con ingresso libero. Fino a sabato le prime fatiche saranno divise tra il PalaAgnelli e il Centro Sportpiù, dove la squadra lavorerà in sala pesi e piscina.

Il gruppo non sarà al completo: il Campionato Europeo terrà lontane ancora per qualche settimana la schiacciatrice polacca Malwina Smarzek e la palleggiatrice serba Sladjana Mirkovic. Assente giustificata anche Kiera Van Ryk, impegnata con il Canada. Non ci saranno nemmeno Samara Rodrigues e Giada Civitico: la schiacciatrice brasiliana aspetta il visto di accesso in Italia, mentre alla centrale è stato concesso un supplemento di vacanze. Agli ordini di Abbondanza ci saranno dunque l’alzatrice Vittoria Prandi, le centrali Rossella Olivotto e Laura Melandri, i liberi Imma Sirressi e Lucia Imperiali e le schiacciatrici Sara Loda e Annie Mitchem.

© RIPRODUZIONE RISERVATA