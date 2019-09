Weekend di basket al PalaAgnelli

Bergamo e Cassa Rurale in campo Maratona baskettara nel fine settimana al PalaAgnelli: la Supercoppa di serie A, alla sua prima edizione. Protagoniste Bergamo, Cassa Rurale Treviglio (ex Remer) e le neo promosse Urania Milano e Orzinuovi.

Prima sfida sabato 7 settembre alle 18 tra Cassa Rurale e Urania; seguirà il giorno successivo Bergamo contro Orzinuovi sempre alle 18. Interessante seguire il grado di preparazione raggiunto dalle quattro contendenti con nelle gambe una ventina di giorni di allenamenti e a un paio di settimane dall’inizio del campionato. Al tempo stesso anche la posta in palio avrà il suo peso vista l’ufficialità della manifestazione. I trevigliesi si presentano sul parquet dell’arena cittadina (lì disputeranno le gare casalinghe fino a novembre a causa dei lavori in corso al PalaFacchetti) con l’ossatura della scorsa stagione conclusa con il lusinghiero terzo posto in regular season. Le conferme di Borra, Caroti, Reati, Palumbo e D’Almeida e l’innesto degli stranieri Pacher e Ivanov garantiscono, sulla carta, un’altra annata ricca di soddisfazione. L’ aver poi blindato per il nono campionato consecutiva coach Adriano Vertemati rappresenta il classico valore aggiunto. L’ingresso al PalaAgnelli sarà gratuito.

Bergamo, invece, esordirà davanti al suo pubblico in una veste fortemente rinnovata. Tranne Zugno gli altri componenti la rosa sono nuovi di zecca a cominciare dall’inglese Lautier e dallo statunitense Carroll. Anche a dirigere il roster dalla panchina è inedito: a sostituire Sandro Dell’Agnello un altro allenatore esperto e medagliato, Marco Calvani, romano di 57 anni. A differenza di Treviglio, per assistere a Bergamo-Urania si dovrà pagare. Esenti dal ticket chi ha sottoscritto la tessera di abbonamento al prossimo campionato.

