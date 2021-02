Whitu, prezioso blitz in quel di Orzinuovi

Cassa Rurale, nuovo tonfo a Treviglio Basket, i risultati delle sfide di domenica 7 febbraio: Bergamo batte Orzinuovi, Treviglio sconfitta da Udine.

Bergamo che sbanca alla grande il parquet della vice capolista Orzinuovi; per Treviglio un altro flop in casa con Udine, formazione di centro classifica. Cin cin alla Withu che prosegue così spedita l’operazione-salvezza. Con la posta messa in saccoccia nel Bresciano, il team cittadino si porta a - 2 dalla vice cenerentola Biella e a - 4 dai cugini della Bassa. Un successo strameritato, visto che la squadra ha reagito al 28-20 a sfavore della frazione iniziale alla ripresa del gioco, mantenendosi in vantaggio fino al suono della sirena.

Compito facilitato da un ritrovato Purvis (25 punti), da un continuo spacca canestri Pullazi (16) e dall’ormai confermatissimo Zugno, realizzatore di 17 punti, 8 rimbalzi e una regia pressoché impeccabile. Sul mercato, lo auspichiamo dall’estate, urge correre per portare a casa quella pedina esperta che possa alternarsi all’occorrenza con uno dei titolari sul parquet. A Orzinuovi non ha brillato come al solito lo statunitense Easley, nonostante abbia dato un buon contributo sotto l’aspetto caratteriale. I parziali: 28-20; 50-48; 66-71 con verdetto finale sicuramente marcato di 79-86. Dalla panchina ha gestito al meglio la squadra coach Marco Galvani che sta risollevando l’intero ambiente baskettaro orobico.

L’esatto contrario venendo alla Cassa Rurale che si è lasciata superare per 84-83 da Udine, non sembrata in grande spolvero. D’accordo che il referto certifica un passivo di una unica lunghezza, ma sfide del genere vanno vinte e basta. Non sono stati sufficienti i cinque trevigliesi in doppia cifra: Pepe (24), Nikolic e Frazier con 14 ciascuno, Borra (11) e Reati (10) per assicurarsi un successo che potesse dare un taglio ad una non annunciata crisi di identità. Non dimentichiamo che l’obiettivo accreditato al via della stagione sportiva parlava di playoff. Avanti di questo passo, con quel che segue...

