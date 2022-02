Withu alla grande contro Lumezzane: sagra di canestri, finisce 108-86 Basket, la Withu Bergamo ha strapazzato al PalaAgnelli il Lumezzane nel match di sabato 5 febbraio.

Sagra di punti, protagonista la Withu che ha strapazzato al PalaAgnelli (sabato 5 febbraio) il malcapitato Lumezzane. Subito l’inequivocabile punteggio: 108-86. Era dal 16 gennaio che il team cittadino non disputava gare di campionato, costretto a rimaner fermo due turni dopo il flop di Mestre. È il caso, dunque, di festeggiare il ritorno al successo tanto più vistoso e meritato. Senza, tuttavia, esagerare in trionfalismi, consci di aver affrontato avversari di modesto spessore tecnico. Film della gara che ha certificato il continuo vantaggio della formazione di coach Devis Cagnardi: 23-19 (quarto iniziale); 44-39 all’intervallo lungo; 77-71 (terzo tempo) e ripetiamo il finale 108-86.

Cecchini della serata il solito Ihedioha e il giovane Isotta con 20 punti ciascuno; seguiti da Savoldelli (18), Negri (17), Sodero (14) e Dell’Agnello (11). Withu superiore pure a rimbalzo: 32 a 29. È piaciuto nella compagine di casa anche l’animus pugnandi gettato sul parquet per l’intera durata della sfida. Sempre assenti l’infortunato Simoncelli e Bedini appiedato per Covid. Prossimo appuntamento mercoledì 9 febbraio (alle ore 20,30) a Cividale del Friuli contro la compagine locale capolista del torneo cadetto. Come minimo si dovranno affrontare i friulani con la medesima determinazione certificata contro Lumezzane: la posta in palio servirebbe alla Withu per consolidare la posizione-playoff.

© RIPRODUZIONE RISERVATA