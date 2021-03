Withu, altro flop con il Piacenza

Di nuovo fanalino di coda Secondo flop di fila per la Withu dopo quello di giovedì nel derbissimo con la Cassa Rurale. A superarla al PalaAgnelli, questa volta, il Piacenza per 79-75.

Aggravante è che il quintetto cittadino è stato raggiunto in fondo alla classifica da Biella vincente fra le mura amiche con Capo d’Orlando.

Come con Treviglio, i padroni di casa hanno retto in modo soddisfacente sino all’intervallo lungo (42-33) per poi cedere gradualmente alla distanza. Siamo alle solite, determinante è la mancanza di una pedina esperta nella rosa da alternare in modo adeguato sul parquet un collettivo all’altezza dei canoni imposti da un campionato complicato quale la serie A2. Il tutto lo stiamo evidenziando dalla scorsa estate onde evitare brutte sorprese sull’esito dell’operazione-salvezza. Nulla da rimproverare per impegno e agonismo ai giocatori impiegati contro un Piacenza di media levatura tecnica.

La palma del migliore al solito Pullazi (13 punti) ben coadiuvato dal regista Zugno (14) e dallo statunitense Easley (12). In doppia cifra pure Jones (11) anche se c’è ci aspettiamo maggior carisma e continuità d’azione. I parziali: 19-19; 42-33; 55-52 e 75-79. Coach Marco Calvani nel corso del combattuto match ha variato parecchio gli schemi tattici nel tentativo di sopperire all’inferiorità di un complesso deficitario a vista d’occhio. È il caso di ripeterlo fino alla noia: se non si corre ai ripari con urgenza sul mercato di riparazione il rischio di perdere la categoria è dietro l’angolo.

