Withu anticipa con Capo d’Orlando

Cassa Rurale con il capolista Tortona Withu alla ricerca della prima vittoria anticipa sabato 12 dicembre (ore 15,30 al PalaAgnelli) sfidando Capo d’Orlando.

Withu alla ricerca della prima vittoria anticipa sabato 12 dicembre (ore 15,30 al PalaAgnelli) sfidando Capo d’Orlando. Obiettivo non impossibile visto che gli avversari di turno hanno vinto una sola volta perdendo in tre occasioni. La formazione cittadina sta inseguendo una condizione di forma ad oggi deficitaria come hanno certificato la battuta d’arresto all’esordio con Casal Monferrato e la batosta casalinga con Udine. Non resta che auspicare nelle strategie di coach Marco Calvani per tentare il risultato a sorpresa e nella prova del tutto convincente della copia statunitense Purvis-Easley. Ancora assente Masciadri sicché Calvani si troverà di nuovo con un roster deficitario.

Su di giri, viceversa, la Cassa Rurale che ha vinto con pieno merito, due partite sulle tre disputate. L’appuntamento è per domenica 13 in quel di Tortona (palla a due alle 18) con la capolista del girone, unitamente a Udine, a punteggio pieno. Un blitz a Tortona consentirebbe al club del presidente Gianfranco Testa di consolidare l’obiettivo playoff peraltro pronosticato dagli addetti ai lavori affidabili. L’allenatore Devis Cagnardi avrà a disposizione i dieci titolari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA