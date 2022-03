Withu batte Padova al fotofinish, decisivi Savoldelli e Dell’Agnello

Vittoria casalinga al fotofinish di Bergamo su Padova (72-68 il verdetto finale). Sono Savoldelli e Dell’Agnello a siglare il quarto successo di fila del quintetto cittadino. Savoldelli con un canestro a 10 secondi dal termine che porta il punteggio a 70-68; subito dopo tocca a Dell’Agnello con un paio di tiri liberi depositati a canestro di certificare a 72-68 il verdetto definitivo. Si sarà capito che si è trattato di una sfida con finale al cardiopalma. Partita equilibrata anche se prima dell’intervallo lungo Padova era passata il vantaggio al decimo minuto di 7 lunghezze (24-17) per poi farsi annullare per intero il margine (37-36). Praticamente punto a punto nei successivi quarti: 54-52 al 30’ e parità piena a 30 secondi dalla sirena. Nella Withu hanno svettato Dell’Agnello (18 punti), Ihedioha (16) e Sodero (15), subito seguiti dal Savoldelli, pure in doppia cifra (10). Oltre la sufficienza, comunque, anche il giovane Isotta (7). Migliore del Padova, a cui va il merito di aver lottato con caparbietà, è risultato Marangon (17). Da sottolineare che coach Devis Cagnardi era orfano di cecchino Negri che, operato in settimana al tendine, rimarrà ai box fino al termine della corrente stagione sportiva. La posta in palio acquisita consente al team di capitan Savoldelli di consolidare ulteriormente la quota playoff, obiettivo da minimo sindacale perché sarà sufficiente piazzarsi entro l’ottavo posto a regular season conclusa.